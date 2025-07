Non volevo finisse così Il killer di Marotta davanti al giudice ma resta in carcere

Pesaro, 14 luglio 2025 – “Non volevo finisse così”. Lo ha detto questa mattina Sandrino Spingardi, 71 anni, davanti al gip del tribunale di Pesaro. Venerdì sera, però, Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è caduta a terra uccisa, e sua figlia Kenia, 28 anni, è rimasta ferita al volto. Ha sparato durante la festa di fine asilo della figlia di Kenia, presenti altri 4 bambini con i genitori oltre alla piccola di 5 anni che sono riusciti a mettersi in salvo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a Villa Fastiggi. Lì Spingardi è sorvegliato a vista. Il movente. Secondo quanto riferito in aula durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex idraulico ha confermato il movente: la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non volevo finisse così". Il killer di Marotta davanti al giudice, ma resta in carcere

