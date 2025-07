A passeggio in bicicletta con un' ascia in mano | denunciato

Lo hanno visto transitare in bici con un'arma bianca in mano. Non è dato sapere e avesse in mente di commettere qualcosa di grave, oppure fosse solo un atto dimostrativo. Sta di fatto che si è cacciato in un mare di guai. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

