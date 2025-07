Hanno litigato Laura Pausini e Alessia Marcuzzi cosa è successo Le indiscrezioni dal web

Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono una raritĂ . I personaggi famosi faticano a costruire tra loro legami importanti che vadano oltre la fama e il successo. L'amicizia tra Laura Pausini e Alessia Marcuzzi, in realtĂ , sembrava avere superato il tempo e le malelingue, ma qualcosa - secondo le ultime segnalazioni dei fan - si sarebbe incrinato anche nel solido rapporto di amicizia tra la conduttrice e la cantante. La lunga amicizia. Laura e Alessia si conoscono dagli anni 2000, quando entrambe erano giĂ famose nei rispettivi ambienti. Alessia era il volto femminile di " Mai dire gol " e co-conduttrice del Festivalbar e Laura era giĂ una popstar con un tour mondiale alle spalle e tanti riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hanno litigato". Laura Pausini e Alessia Marcuzzi, cosa è successo. Le indiscrezioni dal web

