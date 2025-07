Milan Futuro si riparte dalla D | Oddo e Tassotti per puntellare il progetto

Oggi si ritrova la seconda squadra rossonera, orfana di Camarda: la missione resta quella di consegnare i giovani migliori ai "grandi". Fra i convocati anche Adli, Vasquez e Lazetic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan Futuro, si riparte (dalla D): Oddo e Tassotti per puntellare il progetto

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: tensioni, proteste e tre gialli. Si riparte con Lucumi che salva su Leao Live 0-0 - All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9)

Primavera – Lazio-Milan 0-1: riparte il match! | LIVE News - Il LIVE testuale di Lazio-Milan, gara valevole per la 35^ giornata del campionato di Primavera 1. Segui con noi il match dei rossoneri

Ex Milan, Seedorf riparte dall’Iran: sarà Advisor dell’Esteghlal - Clarence Seedorf, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, riparte dall'Iran: ecco il comunicato ufficiale dell'Esteghlal

Conferme e arrivi. Oddo e Tassotti restano nell’Under 23 rossonera fino al 2027. Prestia e Nuamah nella seconda squadra nerazzurra in C - Fronte mercato, nei giorni scorsi, il Milan ha salutato il trequartista Alesi (direzione Catanzaro) e il terzino Bozzolan (passato alla Reggiana). Lo riporta msn.com