Studenti a lezione di IA Turano | Stanziati 700 mila euro per progetti formativi

Il governo Schifani punta sulla didattica innovativa, sulle nuove competenze e sul futuro digitale della Sicilia. Dal prossimo anno scolastico gli studenti degli istituti statali nell'Isola andranno a ‘lezione’ di intelligenza artificiale. L’assessorato dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A lezione di legalità , gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri - Stamane gli studenti delle classi terze della secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma sede della Compagnia Carabinieri Messina Sud, dove sono stati accolti dal comandante della Compagnia, cap.

Studenti a lezione di autonomia, si celebra lo Statuto della Regione Siciliana - Il 15 maggio 1946 venne promulgato lo Statuto della Regione Siciliana, la carta che ha sancito l'autonomia dell'Isola.

Studenti a lezione sul fiume Pesa. Saranno nove le uscite didattiche - A scuola… ma sul fiume. Sulla Pesa. Che in questa primavera, grazie alle tante piogge (e un po’, ma poca, neve sui Monti del Chianti in inverno), è al top dello splendore: succede di nuovo con gli studenti delle medie a Montelupo, in virtù del Contratto di Fiume.

Il governo Schifani punta sulla didattica innovativa, sulle nuove competenze e sul futuro digitale della Sicilia.

Dal prossimo anno scolastico gli studenti degli istituti statali nell'Isola andranno a 'lezione' di intelligenza artificiale