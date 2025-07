unigasket acquista assotech srl e potenzia il mercato della componentistica per carrelli elevatori

Bergamo. Il gruppo Unigasket, player mondiale nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali in PTFE, Silicone e Polimeri Termoplastici, ha annunciato il 14 luglio di aver concluso l’acquisizione della maggioranza di Assotech Srl, azienda in attivitĂ da oltre 50 anni nel mercato dei profili in gomma per il settore delle macchine movimento terra e carrelli elevatori del settore ferroviario e delle macchine per agricoltura. Negli ultimi tre anni Unigasket, controllato dal private equity Palladio Holding (“PFH”) e Vittorio Calissi, ha seguito un percorso di espansione per linee esterne con il fine di rafforzare il proprio posizionamento in specifiche nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita e ampliare ulteriormente la propria gamma prodotti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

