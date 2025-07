Cina | registra aumento turisti stranieri con inizio di vacanze estive

La Cina sta assistendo a un aumento degli arrivi di turisti stranieri con l’inizio della stagione delle vacanze estive, con un numero maggiore di viaggiatori internazionali attratti dalla fusione unica di cultura antica e vitalita’ moderna del Paese. Secondo i dati ufficiali, tra il primo e il 10 luglio i porti di ingresso di Pechino hanno gestito oltre 640.000 viaggiatori in entrata e in uscita, tra cui 171.000 turisti stranieri, segnando un aumento del 22,1% su base annua. Un totale di 2,56 milioni di viaggiatori stranieri sono entrati in Cina attraverso gli aeroporti internazionali di Shanghai Pudong e Hongqiao nella prima meta’ di quest’anno, segnando un aumento del 44,7% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: registra aumento turisti stranieri con inizio di vacanze estive

In questa notizia si parla di: stranieri - cina - aumento - turisti

Cina: Shanghai registra aumento di visitatori stranieri - Shanghai, nella Cina orientale, ha accolto quasi 3,4 milioni di turisti in entrata a maggio di quest’anno, con un aumento del 37,7% su base annua, secondo i dati pubblicati dall’Amministrazione municipale di Shanghai per la cultura e il turismo.

Cina: scienziati stranieri ottengono accesso a campioni lunari Chang’e-5 per ricerca - L’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) oggi ha annunciato che agli scienziati di istituzioni di Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Regno Unito e Stati Uniti e’ stata concessa la possibilita’ di prendere in prestito i campioni lunari raccolti dalla missione Chang’e-5 per la ricerca scientifica.

Mostra dell’Artigianato 2025: al via venerdì con 530 espositori. Una trentina stranieri. Anche India, Cina, Tunisia, Madagascar - Da venerdì 25 aprile 2025, alla Fortezza da Basso, via alla MIDA, la Mostra Internazionale dell’artigianato.

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede l’aumento dei biglietti dei parchi nazionali USA per gli stranieri. I non-statunitensi, dunque, pagheranno di più in futuro per vedere Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite e altri luoghi simbolo della nat Vai su Facebook

CINA Turismo: da Shanghai a Pechino l'esenzione dai visti raddoppia gli ingressi stranieri; Altro che muraglia, la Cina vuole aprire le porte ai turisti; L’Italia conquista i turisti stranieri: spesa in aumento e viaggi sempre più digitali.

Cina: registra aumento turisti stranieri con inizio di vacanze estive - La Cina sta assistendo a un aumento degli arrivi di turisti stranieri con l’inizio della stagione delle vacanze estive, con un numero maggiore di viaggiatori internazionali attratti dalla fusione ... Riporta romadailynews.it

Cina: Shanghai registra aumento di visitatori stranieri - Shanghai, nella Cina orientale, ha accolto quasi 3,4 milioni di turisti in entrata a maggio di quest'anno, con un aumento del 37,7% su base annua, secondo ... Si legge su romadailynews.it