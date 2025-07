Chiara Ferragni l’abito midi con maniche a sbuffo al mare a Forte dei Marmi

La meta più ambita dai Vip nell’estate 2025? Non vi è dubbio: Forte dei Marmi. È lì che ha avuto inizio la stagione per Chiara Ferragni, ed esattamente lì che sta continuando. Tra un viaggio di lavoro e l’altro, la nota imprenditrice digitale italiana trova sempre il tempo di tornare in Toscana per godersi brevi pause vista mare insieme ai figli e ad alcuni tra i più cari amici. Nemmeno questa volta – con una compagnia d’eccezione, attenti bene – sono mancate le fashion inspo, prontamente condivise sui social e ovviamente colte di buon grado dai fashion addicted per i propri look da spiaggia del vicino futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni, l’abito midi con maniche a sbuffo al mare a Forte dei Marmi

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - MowMag non ha dubbi: sarebbe finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sul sito di attualità e spettacolo si legge: “ Chi la conosce, infatti, descrive Chiara incazzata come poche volte l’hanno vista prima.

Perché Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand: “Basta far finta che vada tutto bene” - Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. L'imprenditrice ha spiegato i motivi di questa decisione: "Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare".

“È finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera”: perché lei sarebbe furiosa - La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Sarebbe finita, così dicono i beninformati, citando fonti vicine all’imprenditrice digitale.

