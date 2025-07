Art Exchange America & Italy a Vibo Valentina | protagonista l' artista Rosangela Chirico

VIBO VALENTIA - A Vibo Valentia, dal 17 luglio al 24 agosto 2025, le sale storiche di Palazzo Gagliardi ospiteranno il secondo e conclusivo appuntamento della mostra internazionale “Art Exchange America & Italy”, un ambizioso progetto culturale che celebra il dialogo artistico tra due mondi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: vibo - exchange - america - italy

Immagini di repertorio sulla mostra dedicata a Carlo Rambaldi che si svolse nel 2018 a Vibo Valentia. Vai su Facebook

“Art Exchange America & Italy a Vibo Valentina: protagonista l'artista Rosangela Chirico; Palazzo Gagliardi ospita la mostra Art Exchange America & Italy. Vibo Valentia come la Grande Mela; King Kong ed E.T. della parmigiana Roberta Musi alla mostra a Vibo Valentia per i 100 anni di Carlo Rambaldi - Foto.

Vibo, Cosentino candidato sindaco di Forza Italia e Fratelli d'Italia - Elezioni amministrative di Vibo Valentia: Forza Italia e Fratelli d’Italia ufficializzano la candidatura di Roberto Cosentino. Riporta rainews.it