La principale caratteristica dell’intelligenza artificiale è quella di ridurre il tempo che serve per realizzare un certo lavoro. Svolgendo al posto nostro le task  più ripetitive e noiose, l’Ai «libera tempo» a nostra disposizione. Ci regala nuovi minuti e ore che prima dedicavamo al lavoro. Ci sono diversi calcoli su quanto tempo l’Ai sia in grado di farci guadagnare. Secondo l’ Osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano, in media chi usa strumenti Ai al lavoro risparmia il 26 per cento di tempo, circa 30 minuti al giorno, ma chi è più esperto arriva anche a 50 minuti al giorno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cosa fare con il tempo risparmiato grazie all’intelligenza artificiale