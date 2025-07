Telese Terme domani l’inaugurazione dell’ecocentro | a breve l’isola ecologica 

Tempo di lettura: 2 minuti L’appuntamento è per domani mattina alle 9:00 presso l’ecocentro di Lavorgna in via Roma a Telese. Alle ore 9:00 è previsto il taglio del nastro e l’inaugurazione dell’ecocentro in attesa dell’ultimazione dei lavori dell’isola ecologica in località San Biase che è in corso di costruzione e la cui consegna alla città è prevista per fine anno ma si spera anche prima. Intanto l’ecocentro di Via Roma verrà incontro alle esigenze dei cittadini, quelle più immediate. Per alcune tipologie di rifiuti sarà comunque necessario prenotarsi per evitare sovraffollamenti ma soprattutto per evitare che chi vuole svuotare una intera abitazione arrivi all’ecocentro e blocchi i servizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Telese Terme, domani l’inaugurazione dell’ecocentro: a breve l’isola ecologicaÂ