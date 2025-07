Una vacanza si trasforma in una tragedia per una famiglia | muore bambino di 5 mesi

Una vacanza in Puglia si trasforma in una tragedia per una famiglia della provincia di Frosinone: muore figlio di cinque mesi. Il padre - riporta BrindisiReport.it - lo ha trovato immobile nel lettone, non respirava ed era cianotico. Un bambino di cinque mesi è deceduto all'alba di oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

(? Luigi Ferrarella) Il processo e l’eventuale condanna» di una madre, che per sbaglio l’estate scorsa nel cortile privato di casa aveva messo in moto l’auto senza avvedersi di stare schiacciando sotto la ruota sinistra la testa del figlioletto di 18 mesi rimasto p Vai su Facebook

