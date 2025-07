Isola dei Famosi 2025 problemi di salute anche per Jasmin Salvati | Non sono stata bene

L’ Isola dei Famosi 2025 non ha portato fortuna ai suoi concorrenti e dopo la fine del reality sono stati diversi i naufraghi che hanno avuto problemi di salute. L’ultima in ordine di tempo è Jasmin Salvati, ex concorrente di Italia Shore e protagonista del programma ambientato in Honduras. La giovane ha confessato di essere stata male al suo ritorno in Italia per via della reazione del suo corpo alla privazione di cibo. Jasmin Salvati, i problemi di salute dopo l’Isola dei Famosi 2025. In particolare Jasmin Salvati ha svelato di aver avuto dei problemi legati al consumo di cibo, una volta arrivata in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi 2025, problemi di salute anche per Jasmin Salvati: “Non sono stata bene”

In questa notizia si parla di: jasmin - salvati - isola - famosi

Jasmin Salvati all’Isola dei Famosi - L’ Isola dei Famosi, dopo l a carneficina di naufraghi (già sei ritirati e un eleminato in due settimane), è pronta a catapultare in Honduras tre nuovi concorrenti e Davide Maggio vi anticipa in anteprima l’identità di uno di loro: Jasmin Salvati.

Chi è Jasmin Melika Salvati? Età, fidanzato e Instagram - Ecco chi è Jasmin Melika Salvati L'articolo Chi è Jasmin Melika Salvati? Età, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000.

Jasmin Salvati pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi: chi è la nuova naufraga e perché fa discutere - Un nuovo volto sull’Isola dei Famosi: arriva Jasmin Salvati. L’ Isola dei Famosi 2025 continua a far parlare di sé, e stavolta non solo per gli infortuni e i ritiri.

Jasmin Salvati sta riscontrando problemi di salute dopo l’isola dei Famosi. Cosa le è successo appena rientra in italia. Vai su Facebook

Pagelle Isola dei Famosi: Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Mario Adinolfi impossibili Vai su X

Isola dei Famosi 2025, problemi di salute anche per Jasmin Salvati: “Non sono stata bene”; L’Isola dei Famosi 2025, Jasmin Salvati è eliminata; Problemi di salute anche per Jasmin Salvati dopo l'Isola: Non sono stata bene, ho esagerato con il cibo.

Isola dei Famosi 2025, problemi di salute anche per Jasmin Salvati: “Non sono stata bene” - Problemi di salute anche per Jasmin Salvati, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 confessa: “Non sono stata bene”. Secondo dilei.it

Problemi di salute anche per Jasmin Salvati dopo l’Isola: “Non sono stata bene, ho esagerato con il cibo” - Problemi di salute anche per Jasmin Salvati dopo l ‘Isola dei Famosi 2025. Da fanpage.it