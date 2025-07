Masone riapre l' ufficio postale dopo i lavori | orari e nuovi servizi a disposizione

Aperto e nuovamente operativo, dopo gli interventi Polis, l’ufficio postale di Masone. Sono infatti terminati nella sede i lavori di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto 'Polis - Casa dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Masone: riapre l’ufficio postale A Masone dopo quattro mesi di chiusura, a causa dei lavori di realizzazione del progetto Polis, mercoledì 9 luglio, salvo imprevisti, riapre l’ufficio postale di via Roma. Il progetto Polis ha come obiettivo quello di «favorire la coesi Vai su Facebook

