Ancona due nuovi innesti made in Roma | ingaggiati Giulio Mengucci e Tommaso Proromo

ANCONA – Doppio innesto per l’Ancona, che potenzia il reparto difensivo e il centrocampo comunicando di aver perfezionato gli ingaggi di Giulio Mengucci e Tommaso Proromo. Il primo è un portiere classe 2005, nato a Roma e reduce dalla sua prima esperienza nei “senior” con le presenze collezionate. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - roma - giulio - mengucci

Ancona: Incontro a Roma per Investimenti Sportivi e Turistici con il Sindaco Silvetti - Fumata grigia da Roma per l’incontro del sindaco Daniele Silvetti, incontro che potrebbe interessare il futuro dell’ Ancona.

Ancona, Sandro Rontini dalla leucemia alla Maratona di Roma: «Corro verso la vita, grazie a Torrette» - ANCONA - Taglia il traguardo della maratona di Roma dopo un trapianto al midollo osseo. «Io come Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia mieloide acuta, vivo grazie ai medici di Ancona».

Settimana cruciale per l'Ancona: incontri decisivi a Roma per il futuro societario - Per l’ Ancona si apre una settimana che potrebbe essere quella decisiva per capire che strada prenderà il suo futuro.

Ancona, due nuovi innesti made in Roma: ingaggiati Giulio Mengucci e Tommaso Proromo; L’Ancona non si ferma e punta all’esperienza; Proromo e Mengucci per l’Ancona.

Calcio in rosa, l'Ancona Respect ospite della Roma: giornata da grandi ... - ANCONA Una giornata che difficilmente dimenticheranno le giovani calciatrici dell'Ancona Respect Under 17 ospiti, nei giorni scorsi, della Roma nel quartier generale giallorosso dell'Acqua Acetosa ... Lo riporta corriereadriatico.it