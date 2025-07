Omicidio Pierina Paganelli | Louis Dassilva a processo per la morte della 78enne

Louis Dassilva andrĂ a processo il prossimo 15 settembre a Rimini, accusato della morte di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Il senegalese di 35 anni è stato rinviato a giudizio dal giudice Raffaele Deflorio, dopo un'udienza preliminare aggiornata tre volte a partire dallo scorso 23 giugno. Prima di oggi l'udienza preliminare era stata rinviata al 7 luglio, giorno in cui però Dassilva non era in aula e la difesa aveva segnalato un difetto di notifica. Altra ragione del rinvio erano state le due eccezioni preliminari presentate dalla difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, riguardanti Manuela Bianchi, nuora della vittima e legata a Dassilva da una relazione extraconiugale.

"Non usate il viso di nostra madre per i vostri scopi". A chiederlo sono i figli di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata a Rimini la notte del 3 ottobre 2023.

Pierina Paganelli, il giallo del pianerottolo maledetto - Tutto in un pianerottolo. Bugie, tradimenti, incontri clandestini, sotterfugi e rancori: è lì, in qui pochi metri tra le scale al terzo piano di via del Ciclamino 31 di Rimini, che si intrecciano le vicende e si nascondono i segreti della famiglia di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio.

Pierina Paganelli, a parlare di svolta è Carmelo Abbate: “Sviluppi clamoroso e un testimone” - Il caso di Pierina Paganelli continua a riservare colpi di scena e sviluppi sorprendenti, come emerso nell’ultima puntata di “Quarto Grado”.

