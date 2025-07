Tennis Di Nicola trionfa al Memorial Trevisan | festa per i 60 anni del Circolo tennis di Chieti

Un finale perfetto per celebrare i 60 anni del Circolo tennis di Piana Vincolato. Gianluca Di Nicola, 29enne avezzanese ed ex numero 552 del ranking mondiale, ha conquistato il Memorial Trevisan superando in tre set il giovane Alessandro Mondazzi, già campione italiano under 14. La sfida, chiusa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

È morto Giorgio Pietrangeli, chi era il figlio della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli - È morto Giorgio Pietrangeli, figlio 59enne della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a seguito di una lunga malattia.

Il Memorial Trevisan e un torneo vintage con racchette di legno per celebrare i 60 anni del Circolo Tennis Chieti - Per la serata di sabato 12, il presidente Ennio Marianetti ha organizzato un tennis party per celebrare i 60 anni dalla nascita del Circolo Tennis Chieti, sorto nel 1965 con la realizzazione dei primi ... Da chietitoday.it

Chieti, Tennis da grandi eventi con il Memorial Trevisan e l’annullo filatelico per i 60 anni del Tennis Chieti. - Il Memorial Giuseppe e Piero Trevisan di tennis maschile, torneo Open dal montepremi di 5mila euro, e l’annullo fi ... Scrive abruzzonews24.com