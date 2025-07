USA | prezzi dei pomodori aumenteranno a causa di nuovi dazi

I prezzi dei pomodori statunitensi dovrebbero aumentare a partire da oggi 14 luglio, con l’entrata in vigore di un dazio del 20,91% sulla maggior parte dei pomodori coltivati in Messico. L’aumento dei costi potrebbe colpire duramente le aziende e le imprese alimentari. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636091863609182025-07-14usa-prezzi-dei-pomodori-aumenteranno-a-causa-di-nuovi-dazi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

