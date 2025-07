L’accordo di € 15 milioni ha concordato per il difensore di 21 anni

Notizia fresca giunta in redazione: Cristhian Mosquera è destinata a firmare per l’Arsenal (foto di Clive BrunskillGetty Images) L’Arsenal è stato molto impegnato nelle ultime settimane e ora stanno per completare un’altra firma nella finestra di trasferimento estiva. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi e Christian Norgaard si sono già uniti e, nel prossimo futuro, si prevede che anche Noni Madueke e Viktor Gyokers saranno finalizzati, con accordi che sono stati raggiunti con il Chelsea e Sporting CP rispettivamente. E sul retro di questo, l’Arsenal ha ora assicurato un altro accordo – questa volta, è con La Liga Side Valencia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Investimenti per oltre 400 milioni da parte della Grecia e 360 milioni da parte del Gruppo FS. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica.

Accordo e scambio con Osimhen: con 60 milioni è della Juve - Il futuro del reparto offensivo della Juventus è più che mai un puzzle in continua evoluzione, in vista della rivoluzione estiva già annunciata.

Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro - Il club bianconeri ha reso noto i termini dell’intesa: ecco tutte le cifre con le annesse ripartizioni a bilancio.

L'amico-giornalista di Osimhen dice che l'accordo non c'è Invece il giornalista turco Nevzat Dindar dice tutt'altro: "Galatasaray e Napoli hanno concordato un piano di pagamento per la clausola rescissoria di Victor Osimhen. Ecco il piano di pagamento per Osi Vai su Facebook

Edu arriva al Nottingham Forest mentre il Newcastle si avvicina all'accordo per Elanga; N'Dicka salva Roma: il piano di Massara per rispettare i paletti Uefa; L'accordo tra il Real Madrid e Dean Huijsen è fatto al 99%, dicono le fonti.

Schira: "Il Cagliari riscatterà Caprile, al Napoli 8 milioni. Accordo ... - I rossoblù hanno già concordato un accordo personale con il portiere per un contratto fino al 2029 (1,2 ... Scrive msn.com

Accordo raggiunto, per 42 milioni va dal Milan ai bianconeri - L’affare viene dato vicino alla definizione totale con l’accordo con il calciatore che ci sarebbe già: per 42 milioni lascia il Milan. Segnala calciomercato.it