Manutenzione nell' ex Manifattura stop alle attività del settore ittico per un mese | Operatori lasciati senza alternative

Stop alle attività del settore ittico nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, dal 15 luglio al 12 agosto, per consentire interventi di "messa in sicurezza dei locali". La comunicazione di sospensione sarebbe stata notificata oggi agli operatori: a riferirlo è il consigliere del Municipio I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: manifattura - stop - attività - settore

KILIM originali di vecchia manifattura tessuti a mano in pura lana https://www.spaziomarchi.com/prodotto/kilim/ Vai su Facebook

Lavoro ce n’è. Chi lo sa fare no. La sfida della manifattura passa dalle Academy. Con Manpower Group; (NON SOLO) CINEMA IN MANIFATTURA 2025 – IL PROGRAMMA; Settore manifatturiero in crisi: 59 mila attività chiuse in cinque ann.