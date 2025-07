Pietro Morello – MUSICA BESTIALE è la nuova serie di documentari del creator torinese alla ricerca dell’origine della musica

Come ha iniziato l'uomo a fare musica?Forse imitando la natura, e in particolare gli animali. È da questa intuizione che nasce Musica Bestiale, la nuova serie documentaristica di Pietro Morello  – creator torinese da quasi 5 milioni di follower e operatore umanitario – che porta gli spettatori in viaggio tra foreste, mari e montagne, alla scoperta degli animali che comunicano con la musica. Girata tra scenari spettacolari e habitat naturali affascinanti dove la natura ha ancora il controllo, la serie unisce divulgazione scientifica, musicale e documentaristica per ricercare l'origine più ancestrale della Musica, attraverso il modo in cui gli animali comunicano, cacciano, si riproducono o si orientano al buio.

