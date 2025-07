Continuità didattica docenti di sostegno | istanza dal 17 al 30 luglio su Istanze Online

Dal 17 al 30 luglio 2025 i supplenti di sostegno possono presentare domanda per essere riconfermati nella stessa scuola, in base alla procedura di continuitĂ didattica prevista dal DM 322025. La conferma è subordinata alla richiesta delle famiglie e all’esito delle verifiche del dirigente scolastico Domanda conferma riconferma docenti di sostegno: quando e chi può . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Percorsi INDIRE sostegno: continuitĂ con le sedi del TFA? - Sono stati pubblicati i decreti attuativi relativi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno promossi da INDIRE, rivolti a due categorie specifiche: docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni e docenti in possesso di titolo estero.

CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI A T.D. SU SOSTEGNO – A.S. 2025/26 ? Destinatari della conferma Docenti che nel 2024/25 hanno avuto supplenza: fino al 31 agosto 2025 oppure fino al 30 giugno 2025 (anche su spezzone) Esclusi: Docenti

