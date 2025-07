Beppe Sala, sindaco di Milano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda legata alla vendita dello Stadio San Siro: vari interessi in gioco, non solo per Inter e Milan. LA SITUAZIONE – Giuseppe Sala ha indicato l’attuale stato delle cose in merito al processo di vendita di San Siro, con Inter e Milan direttamente protagoniste. Di seguito le sue parole a margine dell’evento A2A al Teatro Gerolamo di Milano, riferite da Sport Mediaset: « La trattativa procede, è chiaro che nessuno voglia regalare niente a nessuno e che le squadre intendano fare i loro interessi. Oggi è molto difficile far tutto, c’è una volontà mia e della politica di andare avanti, ma vi sono anche tanti ostacoli da superare. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - San Siro, Sala chiaro: «Non nego gli ostacoli, ma tutti vogliamo una soluzione!»