È morto a 77 anni dopo una lunga malattia Giuseppe Magdalone. “Jorgan”, questo il nome d’arte, era originario di Rende ed è stato protagonista del mondo dei fotoromanzi per tanto tempo. Sono 691 le puntate che ha interpretato per la rivista Lancio, dal 1976 al 2001: il suo volto era diventato familiare e ‘amico’ per i lettori. Appassionato di motori, su Facebook la pagina “Cronoscalate Che Passione” lo ricorda così: “La sua passione per le corse e i suoi modi di fare sempre positivi lo hanno reso una persona rispettabilissima e che abbiamo avuto il privilegio di conoscere”. Non solo fotoromanzi per Magdalone che al cinema è stato nel cast de “L’ingorgo – Una storia impossibile” di Luigi Comencini, con Ugo Tognazzi, e de “L’appuntamento” con Barbara Bouchet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Giuseppe ‘Jorgan’ Magdalone, uno dei volti più noti dei fotoromanzi