Introdotto dal 1° maggio 2017 ad opera della Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (articolo 1, commi 179 – 186) l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) si concretizza in un prestito a carico dello Stato erogato dall’INPS in dodici quote mensili fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Pur essendo previsto in via sperimentale, l’APE è stato di recente esteso dalla Manovra di bilancio 2025 per l’intera annualitĂ corrente. Grazie al disposto della legge di bilancio i soggetti in possesso di determinati requisiti anagrafici, non titolari di pensione, che si trovano in una delle condizioni professionali – personali contemplate dalla legge (per questo si parla di APE sociale) possono assicurarsi fino al prossimo 31 dicembre il diritto all’anticipo pensionistico. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Domanda APE sociale 2025: scade il 15 luglio per disoccupati, caregiver, invalidi e usuranti

