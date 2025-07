Welfare Ghilardi A2a | Piano life sharing pensato anche per educazione finanziaria

“La cosa importante è che abbiamo fatto questo piano A2a life sharing pensando anche a tutti i temi di educazione finanziaria. Non vogliamo speculare sul fatto che le persone comprino azioni da A2a, ma anche che siano educate a farlo in modo consapevole”. E’ quanto affermato da Mauro Ghilardi, direttore People and Transformation di A2A, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

