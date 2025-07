Milan Modric | come lo userà Allegri? Occhio alla chiave Ricci

Milan, Modric è arrivato a Milano ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i rossoneri. Come lo utilizzerà Allegri? Occhio a Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric: come lo userà Allegri? Occhio alla chiave Ricci

In questa notizia si parla di: milan - modric - allegri - occhio

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid - Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan ha chiuso per l'arrivo di Luka Modric. L'ex Real Madrid ha firmato un contratto annuale con i rossoneri e sarà il prossimo rinforzo a centrocampo per la formazione di Allegri. Nelle pros Vai su Facebook

Milan, Albertini: Prenderei Vlahovic a occhi chiusi, Modric potrebbe avere un problema; Ex Milan, Albertini: Ricci investimento alla Tonali, Modric aiuterà . Prenderei Vlahovic a occhi chiusi; Albertini vota Vlahovic: Non si discute, lo prenderei a occhi chiusi.

Milan, Modric atterra a Malpensa: "Mi aspettano grandi sfide". Oggi le visite e la firma - Il centrocampista croato è pronto ad unirsi ai rossoneri di Allegri dopo la fine della sua avventura con il Real Madrid: tutti i dettagli ... msn.com scrive

Milan, è il giorno di Modric: visite mediche, firma, saluto ai compagni e partenza per Zagabria. Tornerà il 4 agosto - Dopo le tante delusioni degli ultimi mesi (con tanto di presa in giro del Fenerbahce per aver soffiato Archie Brown alla squadra di Massimiliano Allegri), i tifosi del Milan possono gioire ... Come scrive msn.com