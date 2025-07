Nel 1969, Dennis Hopper diventa il simbolo della controcultura degli anni ’60 girando e interpretando al fianco di Peter Fonda (e con la partecipazione di Jack Nicholson) il film Easy Rider. Il cult movie che ha segnato una generazione nasconde però una serie di eccessi e aneddoti che rendono la sua realizzazione tanto leggendaria quanto controversa. Easy Rider è un film completamente indipendente, che è costato circa 40.000 dollari e ne guadagna 60 milioni, diventando uno dei più grandi successi commerciali del cinema indipendente. La produzione spartana costrinse il cast a soluzioni creative. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Easy Rider non era finzione: per una scena fumarono davvero 155 spinelli e non riuscivano più a dire le battute