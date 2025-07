Rugby l’Italia chiude i test match senza sorprese

Si è chiusa la stagione dell’Italia del rugby e gli azzurri di Gonzalo Quesada tornano oggi in Italia dopo il tour in Namibia e Sudafrica. Tre test match che dovevano far capire gli azzurri dove sono, con una rosa obbligata viste le assenze e la chance per alcuni ragazzi di mettersi in mostra. E, nel bene e nel male, il tour non ha regalato sorprese. La partita più importante era la prima, quella contro la Namibia. Perché era la partita da vincere e perché storicamente l’Italia in estate rischia passi falsi dolorosi. Ma contro la Namibia l’Italia ha confermato di essere di un livello nettamente superiore, conquistando la più netta vittoria esterna nella propria storia e ha permesso a giocatori come Da Re e Vintcent di mettere nelle gambe importanti minuti in azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, l’Italia chiude i test match senza sorprese

LIVE Italia-Galles 10-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: Sillari va per i pali! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Pallone recuperato dalle azzurre, poi Stefan perde l’equilibrio e arriva un in avanti.

