Nell'ultima udienza del processo a Tempio Pausania per il presunto stupro di gruppo avvenuto tra il 16 e il 17 luglio 2019 in Costa Smeralda in cui è coinvolto Ciro Grillo, l'avvocato di Edoardo Capitta, uno dei coimputati, ha chiuso le arringhe difensive per i quattro giovani genovesi accusati. Mameli ha criticato l'impostazione dell'accusa, sottolineando come la presunta vittima non sia mai stata ascoltata in incidente probatorio e dichiarando: «Lei stessa ha ammesso di essere stata condizionata da questa inchiesta iper-mediatizzata ». Secondo il legale, questo avrebbe compromesso la genuinitĂ della sua versione, facendo emergere «distonie» giĂ a partire dalla visita effettuata presso la clinica Mangiagalli, in concomitanza con la denuncia.

© Lettera43.it - Processo Ciro Grillo, il pm chiede di replicare alle conclusioni delle difese: sentenza rinviata