Bolzano grave bambino caduto dalla finestra del terzo piano | volo di 9 metri

Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni – ma non è in pericolo di vita – all’ ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha raggiunto la finestra che in quel momento era aperta. La caduta è stata di circa 9 metri. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, insieme ai carabinieri, chiamati dai passanti che hanno assistito alla scena. Sulla dinamica dei fatti indagano le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bolzano, grave bambino caduto dalla finestra del terzo piano: volo di 9 metri

