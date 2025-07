Bambino autistico in attesa al pronto soccorso Palmieri | Due ore non cinque ma ci impegniamo a migliorare

Una verifica interna per ricostruire l’accaduto e migliorare il percorso per l’accesso in urgenza dei bambini in ospedale. Ad averla chiesta è stato il direttore generale della Asl Mauro Palmieri a proposito della notizia, diffusa ieri, dell’attesa di 5 ore di un bambino autistico prima di essere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

AS CHIETI: CASO ATTESA 5 ORE VISITA BIMBO AUTISTICO, SCATTA VERIFICA INTERNA; Angsa Abruzzo vince in tribunale e garantisce cure a sette bambini di Chieti e Pescara con autismo; Autismo, triplicate le visite settimanale nel Chietino e ridotti i tempi di attesa.

AS CHIETI: CASO ATTESA 5 ORE VISITA BIMBO AUTISTICO, SCATTA VERIFICA INTERNA - CHIETI – Una verifica interna per ricostruire l’accaduto e migliorare il percorso per l’accesso in urgenza dei bambini in ospedale. Come scrive abruzzoweb.it

CHIETI: “BAMBINO AUTISTICO E CON MALATTIA RARA COSTRETTO A 5 ORE DI ATTESA AL PRONTO SOCCORSO” - CHIETI – “Un bambino di soli 2 anni e mezzo, affetto da autismo con disabilità grave riconosciuta, da una malattia rara e da air trapping e wheezing respiratorio importante che comporta frequenti cris ... Si legge su abruzzoweb.it