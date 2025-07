Fibrosi cistica l’impresa da record di Alessandro Gattafoni | 180 km in kayak per sensibilizzare e dare voce agli orfani di cura

In un’Italia che troppo spesso dimentica le battaglie silenziose dei pazienti rari, Alessandro Gattafoni continua a portare avanti la sua missione con forza, coraggio e determinazione. Paziente affetto da fibrosi cistica, l’atleta marchigiano ha completato con successo la quarta edizione del progetto “125 Miglia per un Respiro”, attraversando in kayak 180 km di Mare Adriatico da Civitanova Marche a Sebenico, in Croazia, in poco piĂą di 20 ore. Un’impresa eccezionale che diventa simbolo di speranza, resilienza e sensibilizzazione. Ideata e promossa con la Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC), l’iniziativa punta a far conoscere la malattia genetica grave piĂą diffusa e l’importanza dello sport come terapia per migliorare la qualitĂ della vita dei pazienti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fibrosi cistica, l’impresa da record di Alessandro Gattafoni: 180 km in kayak per sensibilizzare e dare voce agli “orfani di cura”

La solidarietà è di moda coi Lions. Una sfilata per la fibrosi cistica - Moda, solidarietà e territorio uniti per la ricerca. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato al Lions Day 2025 ospitato nell’occasione all’ Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro, punto di riferimento sul territorio anche per l’impegno sociale e culturale.

Roberto Bombassei, papà di Francesca, con la fibrosi cistica e l'incontro con Papa Francesco: «Ci accolse con occhi vivi, attenti e profondi. Dopo una settimana, arrivò una lettera dal Vaticano indirizzata a mia figlia» - Artista, con un impegno nel sociale, Roberto Bombassei è responsabile della Delegazione Altomilanese Legnano della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Passa da Pisa la pedalata a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica - Quattro amici uniti dalla passione per le due ruote, quattro storie legate dalla fibrosi cistica, una malattia che ha segnato i loro destini, ma che, grazie alla ricerca, non ha fermato i loro sogni.

