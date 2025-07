Arezzo, 14 luglio 2025 – Presentazione Piano di localizzazione stazioni radio base. Vietato disturbare il manovratore, la nota di Roberto Barone Arezzo2020-Per cambiare a sinistra. «Si è svolta giovedì scorso nella Sala Rosa del Comune la presentazione del nuovo Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base (S.R.B.) che ne prevede in totale ben 69 (61 in co-siting e 8 nuove). Va detto in primis che la scelta del luogo, del periodo, del giorno (feriale) e dell’ora (ore 9,00) è stata infelice, ma forse voluta, per ottenere una bassa partecipazione dei cittadini. Tanto è che erano presenti solo 5 o 6 cittadini davanti ad un numero preponderante di rappresentanti del Comune, costituito dal redattore del piano con i suoi collaboratori, dal Direttore dell’Ufficio Tutela Ambientale, dall’Assessore all’Urbanistica, dalla Vice Sindaco e dal Direttore dell’Ufficio Edilizia e del SUAP. 🔗 Leggi su Lanazione.it

