Jannik Sinner vince Wimbledon e firma tre palline per George Charlotte e Louis

Dopo aver conquistato il suo primo titolo a Wimbledon, Jannik Sinner ha vissuto un momento speciale anche fuori dal campo. Alla presenza del principe William e di Kate Middleton — patrona del torneo — insieme ai piccoli George e Charlotte, il campione italiano ha incontrato la famiglia reale nel post-match, firmando tre palline da tennis richieste proprio dalla principessa Charlotte. Una per sé, una per il fratello George e una, su richiesta di Kate, per il piccolo Louis, assente all’incontro. «Louis sarebbe molto dispiaciuto altrimenti», ha scherzato William. Sinner si è detto emozionato dall’incontro: «È stato incredibile. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jannik Sinner vince Wimbledon e firma tre palline per George, Charlotte e Louis

