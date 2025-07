Michela Andreozzi Unicorni video intervista | Non è un manifesto gender ma un viaggio in famiglia e sulle mie uscite Prime Video…

La nostra video intervista a Michela Andreozzi, regista e interprete di Unicorni, tra la sfida della varianza di genere e i suoi nuovi progetti su Prime Video. Vi presentiamo la nostra video intervista a Michela Andreozzi, regista, co-sceneggiatrice e interprete di Unicorni, nei panni di una psicologa che guida un gruppo di genitori nel difficile percorso di accettazione della varianza di genere dei propri figli. La poliedrica artista ci ha anche parlato delle sue prossime uscite su Prime Video: il film sequel Ancora pi√Ļ sexy, il film di Natale Natale senza Babbo e il programma The Traitors Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu ¬© Spettacolo.eu - Michela Andreozzi, Unicorni video intervista: ¬ęNon √® un manifesto gender ma un viaggio in famiglia, e sulle mie uscite Prime Video‚Ķ¬Ľ

