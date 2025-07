Mattino 4 chiude | che fine faranno Panicucci e Paoletti

Mattino 4 dopo una stagione televisiva intensa chiuderĂ : i conduttori si dedicheranno agli altri loro programmi, ma pare che la decisione ancora non è definitiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattino 4 chiude: che fine faranno Panicucci e Paoletti

In questa notizia si parla di: mattino - chiude - fine - faranno

“Si chiude, ecco chi arriva”. Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi lasciano tutto nelle sue mani - Con l’arrivo dell’estate, in casa Mediaset si tirano le somme e si mettono in moto le strategie per la programmazione dei mesi più caldi.

“Si chiude, ecco chi arriva”. Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi lasciano tutto nelle sue mani - Con l’estate alle porte, Mediaset si prepara a riorganizzare la sua programmazione per i mesi più caldi.

Mattino Cinque News chiude la stagione con il 19.80% di share: è ancora leader del mattino - Venerdì 27 giugno si è conclusa un’altra stagione di successo per Mattino Cinque News, che si conferma leader nella sua fascia d’ascolto sia nel periodo autunnale che in quello primaverile.

Il bilancio d’esercizio relativo al 2024, in utile di oltre 95mila euro. Nuova governance, presidente l’ex assessore regionale Andrea Corsini, faranno parte del Consiglio di amministrazione Patrizia Artusi che sarà anche vicepresidente, Raffaella Sensoli, Enrico Vai su Facebook

Partenope, c’è lo sfratto: chiude la polisportiva mille atleti senza centro; Le nozze di Bezos a Venezia, i regali che fine faranno? Cosa farà con i soldi ricevuti; The Couple, perché è stata cancellata la finale del programma di Ilary Blasi: il motivo.

Faranno una brutta fine: intervenite urgentemente - MSN - Viene rivolto un appello urgente a chi di competenchè si possa interevenire al più presto. msn.com scrive

Mattino 5 News chiude. Federica Panicucci e Francesco Vecchi ... - DiLei - Federica Panicucci e Francesco Vecchi sostituiti da Dario Maltese Come al solito, la pausa estiva è giunta ed ecco in che modo Mediaset ha deciso di colmare il vuoto ... Lo riporta dilei.it