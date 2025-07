Il Napoli è ormai da tempo sulle tracce dell’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca: l’annuncio del dirigente del club friulano è imperdibile. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, ora il Napoli vuole accelerare su altri fronti e, in attesa di procedere per le firme di Noa Lang e Sam Beukema, continua a insistere per Lorenzo Lucca. La dirigenza si sta muovendo da tempo per convincere l’Udinese a lasciare partire il suo attaccante, che intanto è nella lista dei desideri anche di altri club in Serie A. Il Napoli vuole completare quanto prima  la rosa, per regalare ad Antonio Conte la possibilità di lavorare sin da subito con la squadra al completo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lucca, annuncio in diretta del dirigente dell’Udinese: avete sentito?