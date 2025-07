Emily in Paris 5 le nuove riprese a Venezia in agosto

La produzione della quinta stagione di Emily in Paris, la celebre serie Netflix interpretata da Lily Collins, si appresta a portare le sue riprese nella suggestiva cornice di Venezia. Questa nuova location rappresenta un elemento di grande fascino e stile, pronto ad arricchire ulteriormente la narrazione, con effetti visivi di forte impatto estetico. La presenza delle troupe nella città lagunare è prevista dal 5 al 15 agosto 2025, come annunciato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. l'attrattività di Venezia per le produzioni cinematografiche. una conferma del valore culturale e paesaggistico.

Emily in Paris 5, sono iniziate le riprese a Roma – Le prime foto - (Adnkronos) – "Lights, Camera, Amore", così Netflix comunica ai fan che la quinta stagione della sua fortunata serie 'Emily in Paris' è ora in produzione.

Emily in Paris – Stagione 5: nuove immagini BTS annunciano l’inizio delle riprese - Emily in Paris – Stagione 5: nuove immagini BTS annunciano l’inizio delle riprese La quinta stagione di Emily in Paris ha ricevuto un importante aggiornamento sulla produzione grazie ad alcune eleganti immagini del dietro le quinte della serie romantica.

Emily in Paris 5 si gira a Roma: Le location delle riprese e tutto quello che sappiamo - La produzione di Emily in Paris è tornata a Roma per la quinta stagione: i luoghi delle riprese e gli ultimi aggiornamenti dal set.

