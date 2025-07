Caso Borrelli accusare un paese intero di mafia è fuoriluogo

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Avellino ha aperto un fasciolo d’indagine dopo i fatti accaduti domenica sera a San Michele di Serino, dove il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, intervenuto per il convegno “Diritti animali e territorio, è stato aggredito dopo aver invitato alcune persone a spostare le auto in sosta in zone non consentite.  Un episodio che, chiaramente, ha scatenato una pioggia di reazioni. Il Circolo PD di San Michele di Serin o, intende puntualizzare su alcuni aspetti. “Pur ritenendo l’ aggressione fisica subita da Borrelli deprecabile e da condannare senza alcun tentennamento, e pur ritenendo da condannare e sanzionare il comportamento degli automobilisti, come previsto dal codice della strada, che utilizzano spazi riservati ai disabili o strisce pedonali come parcheggi, non riteniamo di poter condividere le accuse lanciate dall’ onorevole ai cittadini di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Caso Borrelli, accusare un paese intero di mafia è fuoriluogo”

