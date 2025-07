Distributori automatici in Toscana | la soluzione firmata Alfa Vending

Il momento del caffè in ufficio o in azienda, oltre ad essere un’abitudine, è l’occasione in cui le idee circolano, i componenti dei vari reparti si avvicinano e l’impresa mostra attenzione verso chi vi lavora e verso i visitatori. Dal 1989 Alfa Vending rende possibile questa piccola pausa preziosa installando distributori automatici di caffè, bevande calde, fredde, gelati e snack in Toscana, in particolare a Prato, Firenze e Pistoia. L’impresa, che è stata fondata da Fabrizio Rossi, segue internamente ogni fase: consulenza, fornitura, telecontrollo, rifornimento e assistenza tecnica. Una struttura snella e un magazzino sempre fornito assicurano interventi rapidi, prodotti freschi e un servizio costante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it