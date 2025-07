Ultimo 2026 – La favola per sempre il 4 luglio 2026 a Tor Vergata

ULTIMO L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE IL RADUNO DEGLI ULTIMI DIVENTA REALTÀ 4 LUGLIO ROMA – TOR VERGATA L’ANNUNCIO ARRIVA DAL PALCO DEL SUO DECIMO STADIO OLIMPICO ULTIMO ha scritto a lettere cubitali l’incipit di un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana, il grande evento live del prossimo anno: ULTIMO – LA FAVOLA PER SEMPRE. Il concerto che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi si terrà il 4 LUGLIO 2026 a ROMA – TOR VERGATA, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, sarà un evento senza precedenti in cui saranno ospitate decine di migliaia di spettatori La Generazione Ultimo ha finalmente un suo raduno, un giorno per celebrare la propria unione, il percorso fatto in questi anni, la tempra di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Ultimo 2026 – La favola per sempre” il 4 luglio 2026 a Tor Vergata

Al cinema dal 3 luglio, un film magico con Vittoria Puccini e Mia McGovern Zaini. Una favola estiva tra emozione e immaginazione - S i apre con una fuga e un circo il viaggio di Incanto, nuovo film italiano firmato da Pier Paolo Paganelli, in uscita al cinema il 3 luglio 2025 con Adler Entertainment.

“Ultimo Stadi 2025 – La favola continua …” arriva a Roma con le tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10, l’ 11 e il 13 luglio - DOPO IL SUCCESSO DI LIGNANO SABBIADORO, ANCONA E MILANO ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… IL QUARTO TOUR CONSECUTIVO NEGLI STADI TUTTO ESAURITO CON 7 MESI DI ANTICIPO ARRIVA A ROMA CON LE TRE DATE SOLD OUT ALLO STADIO OLIMPICO 10, 11 E 13 LUGLIO ULTIMO ha dato il via all’ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: è partito ufficialmente ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, la tournée estiva che fino al 23 luglio lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei più grandi stadi del Paese per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi.

