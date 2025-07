Caparezza annuncia ORBIT ORBIT il disco-fumetto in uscita il 31 ottobre

Dopo aver annunciato l'attesissimo ritorno al live nella prossima estate, Caparezza arriva con una nuova grande sorpresa: il 31 ottobre esce  Orbit Orbit, il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. "Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l'entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono" – racconta Caparezza.

Dopo aver annunciato il ritorno live nella prossima estate, Caparezza svela l'uscita di Orbit Orbit, nuovo disco, accompagnato da un fumetto

