Dissesto idrogeologico a Cumia superiore i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni

Potranno rientrare nelle loro abitazioni di Cumia superiore gli abitanti che avevano ricevuto l'ordinanza del sindaco Basile del febbraio scorso. Effetto del dissesto idrogeologico che aveva colpito la zona. Provvedimento che era necessario per la “Situazione di pericolo causata dallo smottamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico - cumia - superiore

Dissesto idrogeologico, incontro a Chieti promosso dall’associazione culturale Theate Magnum - Lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 10, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti, si svolgerà l'incontro–dibattito dal titolo "Il dissesto idrogeologico: pensieri e riflessioni", organizzato dall’associazione culturale Theate Magnum, presieduta dall’avvocato Federico Gallucci.

Riqualificato il parco Leopardi di Torino: effettuati interventi di messa in sicurezza sul dissesto idrogeologico - Il Parco Leopardi è stato riqualificato. Sono stati infatti inaugurati gli interventi di manutenzione straordinaria che sono stati realizzati nell’area verde collinare che si trova a pochi passi da corso Moncalieri.

Convegno sul dissesto idrogeologico, Theate Magnum: "Segnate le tappe del percorso che ci eravamo prefissati" - Il convegno svoltosi nella mattinata di oggi, 28 aprile, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti dal titolo 'Il dissesto idrogeologico: pensieri e riflessioni', "ha segnato le tappe del percorso che ci eravamo prefissati" dichiara Federico Gallucci, presidente di Theate Magnum.

Dissesto idrogeologico a Cumia superiore, i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni; VIDEO | Dissesto idrogeologico a Cumia superiore, sopralluogo del sindaco: a che punto è il progetto di messa in sicurezza; La piazza di Cumia superiore danneggiata dal dissesto, esposto in procura.

Dissesto idrogeologico, 2 milioni di euro per San Marco d’Alunzio - La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana interviene a San Marco d’Alunzio ... Segnala strettoweb.com

Messina. Dissesto idrogeologico, pronti progetti per Cumia ... - MSN - Dissesto idrogeologico, pronti progetti per Cumia, Scoppo e Gesso appeared first on Tempostretto. Si legge su msn.com