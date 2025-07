Juve Primavera che tipo di allenatore sarà Padoin? Le indicazioni dalle partite di questa stagione | c’è un dettaglio importante

Juve Primavera, che tipo di allenatore sarà Padoin: stile di gioco e caratteristiche visibili da questa stagione. Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juve Primavera. Dopo l’addio di Magnanelli, il club ha optato su una soluzione interna con l’ex centrocampista che era stato contattato da Allegri per far parte dello staff del tecnico al Milan. La sua scelta mostra tutto il suo senso di appartenenza per il club. Ma che tipo di allenatore è? Dopo gli anni da collaboratore di Max in prima squadra, è stato vice-allenatore di Magnanelli nella stagione positiva dell’Under 20 bianconera. In qualche occasione si è seduto lui sulla panchina mostrando di avere idee chiare e un’ottima lettura della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

