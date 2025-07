Roma-Fiumicino chiusura notturna per lavori

Fiumicino, 14 luglio 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 4:00 di giovedì 17 luglio, sarĂ chiuso, per chi percorre la Roma- Fiumicino e proviene da Fiumicino, lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso CivitavecchiaSS1 Aurelia. Percorso alternativo. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma- Fiumicino, verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma- Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia. (Fonte: Italpress). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nuovo svincolo sula Roma-Fiumicino, restringimento di carreggiata per i lavori - Fiumicino, 7 maggio 2025 – Anas comunica che, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo Cargo in direzione Roma lungo l’autostrada A91”, a partire dalla notte di martedì 13 maggio, si procederà ad un restringimento della larghezza delle corsie sulle carreggiate dell’A91 Roma-Fiumicino, in entrambe le direzioni.

Gasperini a Fiumicino, oggi il matrimonio di Scamacca: quando la firma con la Roma? VIDEO - Passetto dopo passetto si avvicina sempre di più l’inizio dell’avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma.

Funerali di Papa Francesco, l’autostrada “Roma-Fiumicino” blindata - Fiumicino, 25 aprile 2025 – Mancano poche ore dai solenni funerali di Papa Francesco, l’autostrada Roma-Fiumicino si è trasformata in uno dei punti nevralgici del dispositivo di sicurezza predisposto per l’arrivo di capi di Stato e di Governo provenienti da ogni angolo del mondo.

