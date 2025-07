Rogo doloso alla Triennale di Milano della scultura di Jacopo Allegrucci che raffigura una balena come simbolo del cambiamento climatico

M ilano, 14 lug. (askanews) – «Siamo tristi e amareggiati, quello che vedete è lo scheletro della riproduzione di una balenottera azzurra, una specie a rischio d’estinzione. L’opera realizzata da Jacopo Allegrucci è una denuncia della fragilitĂ che alcune specie viventi mettono in scena oggi di fronte al cambiamento climatico. Al cambiamento climatico si aggiunge spesso, ahimè, l’aggressivitĂ umana». Leggi anche › “Inequalities” alla Triennale di Milano e gli altri eventi da non perdere Il presidente della Triennale Milano, Stefano Boeri, ha commentato così il rogo doloso che ha distrutto la scultura posta davanti all’ingresso del Palazzo dell’Arte in occasione della 24esima Triennale internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Rogo doloso alla Triennale di Milano della scultura di Jacopo Allegrucci che raffigura una balena come simbolo del cambiamento climatico.

Studio innovativo svela l’impatto del cambiamento climatico sugli oceani negli ultimi 25 anni - (Adnkronos) – Un team di ricerca congiunto, composto da esperti dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ismar) e della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli (SZN), ha condotto uno studio pionieristico sull'evoluzione dello stato di salute degli oceani negli ultimi 25 anni.

“Mai come ora. Un pianeta in corsa verso il precipizio”: l’appello di Greenpeace contro il cambiamento climatico in un video con le musiche dei Subsonica - Ogni due secondi sulla Terra scompare l’equivalente di un campo di calcio fatto di foreste; ogni anno finisce in mare una quantità di plastica pari a 12 milioni di tonnellate, pericolo mortale per tartarughe, uccelli, pesci, balene e delfini.

A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto: “Benefici per la biodiversità , così mitighiamo anche gli effetti del cambiamento climatico” - Milano, 29 aprile 2025 – La aree a sfalcio ridotto? Non sono pù una sperimentazione ma una politica adottata in modo permanente, almeno nel Comune di Milano.

Il cambiamento climatico causato dall'uomo ha intensificato la recente ondata di calore europea e aumentato il numero previsto di decessi per calore di circa 1.500 in 12 città europee. Lo rileva un nuovo studio condotto da scienziati dell'Imperi

