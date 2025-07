Rafa Marin frecciatina a Conte durante la presentazione con il Villarreal | c’entra lo scarso minutaggio

Rafa Marin è stato presentato come nuovo giocatore del Villarreal, dopo che si è concluso l’affare tra gli spagnoli e il Napoli per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. Il suo impiego non è stato sicuramente soddisfacente, numeri alla mano, ma tra i calciatori che possono pregiarsi del titolo di campione d’Italia con il Napoli c’è anche Rafa Marin. Arrivato dal Real Madrid nella scorsa estate con l’obiettivo di porsi come prima alternativa ai titolari Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, il difensore spagnolo ha in realtĂ avuto non un ambientamento ottimale con la compagine azzurra, così come dimostrato dagli appena 126 minuti giocati con la maglia partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rafa Marin, frecciatina a Conte durante la presentazione con il Villarreal: c’entra lo scarso minutaggio

