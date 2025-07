LIVE Italia-Serbia 6-5 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | azzurri in vantaggio all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudo il primo tempo. Italia in vantaggio 6-5 0’07” La reazione dei serbi con la rete di Cuk che trova l’angolo lontano dalla sinistra. Qualche rimpianto per gli azzurri 0’19” GOOOOOOOOOOOOL CANNELLAAAAAAAAA! Dal centro con potenza e precisione trova l’angolo alla destra di Filipovic 1’52” GOOOOOOOOOL CONDEMIIIIIIIIII! Finalmente la rete in superioritĂ numerica per gli azzurri con la conclusione dal centro dopo quattro finte! 5-4 3’30” Il palo di Cannella 3’54” Altra bomba di Mandic che insacca per il pareggio! 4-4 5’03” GOOOOOOOOOL DI FULVIOOOOOOOO! Dal centro non lascia scampo al portiere avversario, 4-3 5’15” La fucilata di Mandic sotto la traversa per il 3-3 5’44” L’Italia spreca due superioritĂ numeriche 7’21” Grande difesa azzurra con l’inferioritĂ numerica 0’12” GOOOOOOOOOL CANNELLAAAAAAAAA! Ferrero ruba palla e lancia Cannella che non sbaglia solo davanti al portiere 3-2 0’33” La parata di Filipovic su Cannella, i rigori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 6-5, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: azzurri in vantaggio all’intervallo

