L’ex campionessa NXT lancia una frecciatina dopo essere stata esclusa da Evolution. Mandy Rose ha lanciato una provocazione alla WWE dopo essere stata esclusa dal PPV tutto al femminile Evolution, tornato dopo sette anni di assenza. L’ex campionessa NXT ha scherzato sui social media affermando che la compagnia non può permettersi di ingaggiarla. Mentre star del presente e del passato si riunivano per celebrare il wrestling femminile a Evolution, un’assenza ha fatto rumore: quella di Mandy Rose, che ha dominato la divisione femminile di NXT per oltre 400 giorni come campionessa. Il tweet provocatorio dell’ex campionessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Mandy Rose provoca la compagnia dopo Evolution

WWE: Mandy Rose provoca la compagnia dopo Evolution.

